В Финляндии назвали принадлежащую россиянам недвижимость угрозой для страны Iltalehti: принадлежащая россиянам недвижимость в Финляндии может угрожать ее безопасности

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Финляндия

Недвижимость, купленная россиянами в Финляндии, может представлять угрозу для ее безопасности, заявил изданию Iltalehti полковник Янне Мякитало. По его мнению, эти объекты могут быть использованы в военных целях.

По словам полковника, в начале 2010-х годов было выявлено 139 принадлежащих россиянам объектов недвижимости. Они расположены в районах радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ и боеприпасов, а также закрытых военных аэродромов. Мякитало допустил, что принадлежащие россиянам территории могут потенциально использоваться для размещения тайников со взрывчаткой, зенитными и противотанковыми ракетами.

В связи с этим действительно стоит взглянуть на недвижимость, принадлежащую иностранцам: используется ли она для осуществления масштабного воздействия на Финляндию — и как страна может предотвратить его, — заявил полковник.

В конце июня в правительстве Финляндии заявили о планах по дальнейшему ужесточению ограничений на въезд для граждан России. Причинами новых ограничений в Хельсинки назвали возможную угрозу для международных отношений Финляндии, которую могут нести перемещения россиян.

МИД России вызвал посла Финляндии в Москве и заявил ему протест из-за проводимой страной политики в отношении граждан РФ. Сенатор Владимир Джабаров предложил в качестве ответной меры ограничить въезд в Россию финским гражданам.