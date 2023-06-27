Правительство Финляндии пообещало новые ограничения для россиян В правительстве Финляндии заявили, что продолжат ужесточать ограничения на въезд для россиян

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Посольство Финляндии в Москве

Финляндия намеревается ужесточить ограничения на въезд для граждан России. Об этом говорится в сообщении правительства страны по итогам совместного заседания главы государства и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности. Причинами новых ограничений в документе называют возможную угрозу для международных отношений Финляндии, которую могут нести перемещения россиян.

На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью, чтобы предотвратить злоупотребления, — говорится в сообщении.

Иные детали кабмин не уточнил.

В связи со специальной военной операцией на Украине Хельсинки с 30 сентября 2022 года ввел значительные ограничения для туристов из России. Меры распространяются как на поездки россиян внутри страны, так и на транзит через Финляндию в другие государства. Объявлено, что такие ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее стало известно, что начиная с полуночи 24 июня все грузовые прицепы и полуприцепы с российской регистрацией отправляются обратно в Россию при попытке пересечения финско-российской границы. Как заявили в пресс-службе финской таможни, это решение принято в связи с введением новых санкций Евросоюзом, которые запрещают движение транспортных средств с российскими номерами на территории ЕС.

Вступивший в силу 11-й пакет европейских санкций против России содержит в том числе меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.