Финская таможня начнет возвращать в РФ прицепы с российскими номерами

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Начиная с полуночи 24 июня все грузовые прицепы и полуприцепы с российской регистрацией будут отправлены обратно в Россию при попытке пересечения финско-российской границы, заявили в пресс-служба финской таможни. Это решение принято в связи с введением новых санкций Евросоюзом, которые запрещают движение транспортных средств с российскими номерами на территории ЕС.

С полуночи 24 июня таможня вернет обратно в Россию все грузовые прицепы и полуприцепы с российскими номерами. Причиной этому являются новые санкции ЕС, запрещающие обращение в Евросоюзе прицепов и полуприцепов с российскими номерами, — говорится в сообщении.

Руководитель департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит заявил, что, по данным департамента, примерно 40% коммерческих автоперевозок, пересекающих восточную границу Финляндии, используют прицепы или полуприцепы с российской регистрацией.

Стоит отметить, что в апреле 2022 года тракторам с российскими регистрационными номерами уже был запрещен въезд в страны ЕС.

Вступивший в силу 11-й пакет европейских санкций против России содержит в том числе меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.