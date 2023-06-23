В Эстонии заявили о вступивших в силу новых санкциях ЕС против России МИД Эстонии: 11-й пакет санкций против России вступил в силу

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Против России вступил в силу одиннадцатый пакет европейских санкций, заявили в министерстве иностранных дел Эстонии. В него в том числе включены меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.

В рамках новых рестрикций запрещается въезд в ЕС российских грузовых прицепов с товарами, вводится запрет на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы).

Ограничения также вводятся в отношении 70 физических лиц по обвинению в «депортации украинских детей», а также против 30 российских юридических лиц по обвинению в обходе санкций для «поддержки российских военных усилий».

Постпреды Евросоюза на июньском заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций против России. Пресс-служба постпредства России при ЕС заявила, что разрабатывая 11-й пакет санкций, который будет включать рестрикции в отношении третьих стран, в Брюсселе не просчитали риски для самого Евросоюза. По мнению российских представителей, подобные меры могут оказать негативный эффект в экономическом и политическом плане для Европы.