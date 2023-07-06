В Совфеде предложили ужесточить въезд в Россию для граждан Финляндии Сенатор Джабаров предложил ответно ужесточить финнам въезд в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва может принять ответные меры против Хельсинки и ограничить въезд в Россию гражданам Финляндии, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Ранее об ужесточении въезда для россиян объявил МИД Финляндии. Член Совфеда удивился, что Финляндия «затаила обиду» на РФ, поскольку именно благодаря ей страна смогла подняться. Он подчеркнул, что это не должно остаться безнаказанным.

Мы можем ответить симметрично на решение Финляндии, там ничего хорошего нет. Это страна поднялась благодаря тому, что Россия предоставила ей все возможности — сырьевые, открыла свой рынок товаров, которые в Европе особо популярностью не пользуются. Все эти годы, почти несколько десятилетий, как оказалось, Финляндия затаила на нас обиду. Считаю, что теперь нужно подумать, нужно ли все это давать впредь, — сказал Джабаров.

По его мнению, Финляндия враждебно настроилась против России не из-за влияния Запада, а потому что «вышло наружу то, что скрывалось годами, еще после окончания Второй мировой войны, которую они проиграли». Сенатор отметил, что раньше отношения между двумя государствами были очень теплые.

Сегодня, 6 июля, посол Финляндии в России был вызван в МИД, где ему заявили протест из-за проводимой Хельсинки политики в отношении России. Как заявила представитель МИД Мария Захарова, действия Финляндии направлены на разрыв дружественных отношений с Россией, которые формировались десятилетиями.

Также Россия в качестве ответной меры на недружественный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии объявила персонами нон грата девять финских дипломатов. Кроме того, Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.