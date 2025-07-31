В Европе усомнились в эффективности ультиматума Трампа Путину Pravda: Трамп не сможет повлиять на Путина угрозами и санкциями

Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на российского лидера Владимира Путина с помощью ультиматумов и угроз, пишет словацкое издание Pravda. По мнению опрошенных экспертов, президент РФ продолжит свою политику независимо от давления со стороны США.

По мнению профессора истории, политологии и европейских исследований в Университете Вандербильта в Нэшвилле Томаса Шварца, США вряд ли смогут достаточно сильно надавить на Россию с «милитаризованной экономикой». В то же время профессор Пенсильванского университета Митчелл Оренстайн отметил, что вместе с ЕС Вашингтон мог бы достичь успеха в санкционной политике, однако Пол Даньер из Калифорнийского университета усомнился в этом.

Очередной ультиматум сам по себе не сработает. До сих пор политика Трампа была настолько непредсказуемой, что Россия не «зашевелится» до тех пор, пока США действительно не сделают того, что перечеркнуло бы военные усилия Москвы, — сказал Даньер.

Ранее президент США заявил о новом ультиматуме, согласно которому Россия должна прийти к мирному соглашению с Украиной не более чем через 12 дней. По словам Трампа, нет никаких причин для того, чтобы ожидать 50 дней, о которых говорили в Белом доме до этого. В противном случае Вашингтон прибегнет к введению торговых пошлин.

Позже американский лидер выразил сожаление по поводу того, что российское руководство ничего не ответило на заявленный ультиматум. По его мнению, отсутствие реакции Москвы на требования США является «прискорбным» фактом.