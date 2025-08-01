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01 августа 2025 в 12:06

В США нашли виновного в авиакатастрофе в Вашингтоне

WP: ошибку диспетчера назвали причиной авиакатастрофы в Вашингтоне 29 января

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) считает, что к авиакатастрофе в Вашингтоне 29 января могла привести ошибка авиадиспетчера, сообщает The Washington Post. По данным ведомства, специалист не предупредил экипаж пассажирского самолета American Airlines о приближении военного вертолета Black Hawk, что привело к столкновению и гибели 67 человек.

Представитель FAA Ник Фуллер заявил, что диспетчерская башня обязана была проинформировать пилотов о движении вертолета. На слушаниях в NTSB он пояснил, что авиадиспетчер должен был сообщить экипажу самолета, что вертолет использует визуальное эшелонирование и что «цели, вероятно, сойдутся».

Как отметила глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди, в момент катастрофы диспетчер одновременно контролировал 21 воздушное судно. Сам специалист признался следователям, что чувствовал себя «перегруженным» за 15 минут до трагедии. По данным FAA, в тот час в аэропорту столицы США происходило до 79 взлетов и посадок ежечасно, что создавало повышенную нагрузку на персонал.

До этого сообщалось, что пилот разбившегося вертолета H-60 Black Hawk армии США капитан Дж. Ребекка Лобач проигнорировала указания диспетчера и второго пилота, что привело к столкновению с самолетом. Пилоту требовалось изменить курс за 20 секунд до столкновения.

Самолет и вертолет столкнулись над аэропортом имени Рейгана. Воздушное судно упало в реку, погибших нашли не сразу.

США
авиакатастрофы
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Причиной катастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка авиадиспетчера
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