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01 августа 2025 в 12:20

Раскрыто число населенных пунктов, перешедших под контроль ВС РФ за неделю

ВС России за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне военной операции на Украине, в том числе пять в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в операциях участвовали бойцы группировок войск «Юг», «Центр» и «Восток».

В частности, группировка войск «Юг» установила контроль над населенным пунктом Часов Яр в ДНР. Тем временем бойцы группировки «Центр» отбили у ВСУ населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Днепропетровской области, а также Новоукраинка в ДНР. Кроме того, под контроль военных из группировки «Восток» перешли населенные пункты Зеленый Гай ДНР, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что расстояние от позиций ВС РФ до населенного пункта Константиновка на некоторых участках составляет чуть более одного километра. Там добавили, что после взятия Часова Яра под контроль боевые действия сместились к востоку от Константиновки. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

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