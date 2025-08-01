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01 августа 2025 в 12:21

Одна из европейских стран планирует передать Украине два комплекса Patriot

Reuters: Германия в скором времени передаст Украине два комплекса Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия в скором времени передаст Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, сообщило агентство Reuters. При этом Берлин по договоренности с Вашингтоном получит взамен два новых комплекса.

Бундесвер в ближайшие дни поставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot, — говорится в сообщении.

Ранее британское издание The Times сообщило, что украинские системы противовоздушной обороны стали менее эффективными. Если ранее перехват целей достигал 90%, то сейчас этот показатель упал до 30–35%.

По данным издания, такое падение связано с возросшей нагрузкой на системы противовоздушной обороны. Кроме того, влияние оказало сокращение запасов зенитных ракет. Высокопоставленные представители США и ЕС также комментировали ситуацию. Во время передачи Украине ЗРК Patriot они признавали, что эти поставки не смогут кардинально изменить ситуацию в воздушном противостоянии.

До этого стало известно, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot с трудом перехватывает российские ракеты «Оникс». Они обладают высокой скоростью и сложной траекторией, что делает их трудными целями для систем ПВО.

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