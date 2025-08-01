Одна из европейских стран планирует передать Украине два комплекса Patriot Reuters: Германия в скором времени передаст Украине два комплекса Patriot

Германия в скором времени передаст Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, сообщило агентство Reuters. При этом Берлин по договоренности с Вашингтоном получит взамен два новых комплекса.

Бундесвер в ближайшие дни поставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot, — говорится в сообщении.

Ранее британское издание The Times сообщило, что украинские системы противовоздушной обороны стали менее эффективными. Если ранее перехват целей достигал 90%, то сейчас этот показатель упал до 30–35%.

По данным издания, такое падение связано с возросшей нагрузкой на системы противовоздушной обороны. Кроме того, влияние оказало сокращение запасов зенитных ракет. Высокопоставленные представители США и ЕС также комментировали ситуацию. Во время передачи Украине ЗРК Patriot они признавали, что эти поставки не смогут кардинально изменить ситуацию в воздушном противостоянии.

До этого стало известно, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot с трудом перехватывает российские ракеты «Оникс». Они обладают высокой скоростью и сложной траекторией, что делает их трудными целями для систем ПВО.