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01 августа 2025 в 11:59

Генерал раскрыл, в кого британцы превратят украинских детей в лагерях

Генерал Липовой: британцы готовят из украинских детей террористов и партизан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британские инструкторы готовят из украинских детей террористов и подпольщиков, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Запад осознает, что Киеву скоро придется перейти к партизанским действиям против РФ.

Британцы готовят украинских детей к ведению подпольной, партизанской и террористической войны. На Западе понимают, что рано или поздно им придется перейти к партизанским и террористическим группам для действий в тылу России. Эти дети оболванены, заражены бандеровской идеологией, заражены реваншизмом. Но Киеву нужно учить историю — реваншизм заканчивается провалом, — высказался Липовой.

Ранее появилась информация, что во время летних каникул украинские подростки проходят военную и идеологическую подготовку под руководством националистов и иностранных инструкторов, организованную по типу «Гитлерюгенда» (молодежная нацистская организация военизированного типа, ставшая главным кадровым резервом НСДАП в нацистской Германии). Самых способных отбирают для диверсионной деятельности на территории России.

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