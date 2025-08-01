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01 августа 2025 в 08:31

Британцы развернули «Гитлерюгенд» на Украине

РИА Новости: британцы готовят украинских школьников к диверсиями против России

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время летних каникул украинские подростки проходят военную и идеологическую подготовку под руководством националистов и иностранных инструкторов, организованную по типу «Гитлерюгенда» (молодежная нацистская организация военизированного типа, ставшая главным кадровым резервом НСДАП в нацисткой Германии), сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. По словам собеседника агентства, самых способных отбирают для диверсионной деятельности на территории РФ.

В украинских школах в период летних каникул развернута подготовка наподобие «Гитлерюгенд». Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты (выходцы из нацбатов вроде «Азова», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), получившие ранения и освобождtнные от службы, — рассказал источник.

Как рассказали в подполье, программа включает обучение стрельбе, рукопашному бою, первой помощи и инженерному делу, но главная цель — идеологическая обработка. Так, детям прививают ненависть к России, показывают фальшивые видео о «преступлениях» РФ и перевирают историю, оправдывая националистов вроде Степана Бандеры, отметил собеседник агентства.

Особое внимание уделяют подросткам, свободно говорящим по-русски и усвоившим пропаганду. Их готовят к заброске в Россию для диверсионной деятельности.

Ранее несовершеннолетний житель Уфы был обвинен в государственной измене и подготовке диверсии в интересах украинской стороны. По имеющимся данным, 17-летний юноша осуществлял сбор сведений о различных объектах на территории Уфы, Рязани и Казани для дальнейшей передачи их куратору с Украины.

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