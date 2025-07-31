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31 июля 2025 в 11:50

Несовершеннолетний предатель попался на сборе данных для Киева в Уфе

СКР предъявил 17-летнему уфимцу обвинения за сбор данных для Украины

Фото: t.me/sledcom02

Несовершеннолетний житель Уфы был обвинен в государственной измене и подготовке диверсии в интересах украинской стороны, сообщили представители следственного управления СК РФ по Башкирии. По имеющимся данным, 17-летний юноша осуществлял сбор сведений о различных объектах на территории Уфы, Рязани и Казани для дальнейшей передачи их куратору с Украины.

Собирал сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, припаркованных около интересующих куратора организаций, учреждениях и жилых домах, расположенных в Уфе, Рязани и Казани. Собранная информация предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсионных актов, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты сообщили о задержании сотрудниками ФСБ жителя Санкт-Петербурга, который по собственной инициативе собирал информацию о российских объектах в интересах украинских спецслужб. По их словам, мужчина передавал данные об объектах Министерства обороны и военно-промышленного комплекса страны.

Уфа
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