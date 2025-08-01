Названо имя нового топ-менеджера РЖД

Бывшая глава Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ) Ирина Магнушевская назначена на должность замгендиректора компании «Российские железные дороги», сообщается в пресс-службе РЖД. Ранее этот пост занимал Дмитрий Мурев, теперь он стал гендиректором Федеральной грузовой компании (ФГК).

Ирина Магнушевская назначена заместителем генерального директора РЖД — начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). Соответствующее решение одобрил совет директоров компании, — гласит сообщение компании.

В РЖД сообщили, что новый замгендиректора РЖД будет заниматься коммерческими вопросами в сфере грузоперевозок. Магнушевская работает в сфере железнодорожного транспорта более 25 лет. Она занимала пост первого заместителя начальника Красноярской железной дороги по экономике и финансам, а затем — заместителя начальника департамента экономики РЖД. С 2022 года Магнушевская выступала в качестве главы ИЭРТ.

Ранее стало известно, что ОАО «РЖД» предлагает заметно повысить тарифы на ряд связанных с металлургией грузов, чтобы сблизить стоимость металлопродукции и сырья. Предлагается резко поднять цены на перевозку железорудного сырья (+13,5%), кокса (+14,5%), коксующегося угля (+21%).