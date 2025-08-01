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01 августа 2025 в 12:02

В Сербии пройдет экстренное заседание Совбеза после задержания экс-министра

Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии после задержания экс-министра

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич созвал на субботу, 2 августа, экстренное заседание Совета национальной безопасности, пишет газета «Вечерне новости». Это решение последовало за задержанием бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича.

Издание информирует, что заседание Совбеза начнется в 12:00 (11:00 мск) по местному времени. Официальные причины созыва остаются без комментариев со стороны властей. Однако, как утверждает газета, в стране происходит массированная попытка государственного переворота. Источники издания утверждают, что в этом участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и отдельные подразделения полиции.

Газета также отмечает, что правоохранители задержали бывшего министра торговли Томислава Момировича утром, 1 августа. Издание связывает арест с текущими событиями.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что правительство Вучича переживает нестабильный период и «висит на волоске». По ее мнению, обстановка в Сербии представляется крайне запутанной.

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Александр Вучич
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