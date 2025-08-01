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01 августа 2025 в 12:21

США и ЕС поставили на якорь танкеры с российской нефтью

Bloomberg: танкеры с нефтью из России простаивают у берегов Индии

Фото: Rosneft/Global Look Press

Как минимум четыре судна, перевозящих российскую нефть, встали на якорь у западного побережья Индии, передает Bloomberg. Причиной стало усиленное внимания к закупкам сырья этой страной — ранее американский президент Дональд Трамп пообещал ввести против Индии пошлину в размере 25%. Также давление оказывает и Европейский союз.

[Корабли] Achilles и Elyte в настоящее время стоят на якоре недалеко от Джамнагара. Два других танкера, Destan и Horae, также находятся недалеко от побережья, — сказано в публикации.

По данным издания, Индия уже потребовала от своих нефтеперерабатывающих предприятий разработать планы по закупке нероссийской нефти. При этом правительство Индии пока не объявляло свою позицию.

До этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что Евросоюз может устраивать провокации с повреждением нефтетанкеров в российских портах для блокировки так называемого теневого флота. По его словам, ЕС может попытаться сослаться на небезопасность судов.

нефть
Дональд Трамп
Индия
танкеры
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