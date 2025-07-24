Раскрыто, как ЕС будет пытаться принудить Россию выполнять потолок цен

Евросоюз может устраивать провокации с повреждением нефтетанкеров в российских портах для блокировки так называемого теневого флота, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя приостановку загрузки танкеров в некоторых гаванях России. По его словам, ЕС может попытаться сослаться на небезопасность судов.

Речь идет о том, чтобы обосновать, почему танкеры этого теневого флота нельзя запускать в Балтийское море. Они включают такие суда в санкционные списки, а дальше нужен какой-то инцидент. Самое главное — их стратегия направлена на то, чтобы обосновать, почему через датские проливы они перестанут пропускать танкеры теневого флота. А дальше скажут: «Если хотите вывозить свою нефть из Балтики, обращайтесь к другим танкерам, которые не подпали под эти ограничения и не относятся к теневому флоту». Значит, к тем, кто выполняет потолок цен. Именно для того, чтобы не допустить терактов в российских портах и предотвратить реализацию сценария с провокациями, необходимо получение специального разрешения, — сказал Юшков.

Он уточнил, что будет проводиться осмотр судна, удлиняющий процедуру захода в порт. По словам энергетика, фактического запрета на это нет, так как иначе Россия не смогла бы вывозить собственную нефть.

На самом деле российские танкеры вывозят меньшую долю нашей нефти. Они преимущественно принадлежат «Совкомфлоту». Большую часть нефти и нефтепродуктов вывозят танкеры, которые принадлежат не российским компаниям, а международным структурам или офшорам. Я не думаю, что [приостановка загрузки] — это проблема. В течение нескольких дней или пары недель все уже перейдут на новую систему получения разрешений, и экспорт будет нормальным. Это не приведет к снижению добычи или экспорта из Казахстана, — добавил Юшков.

Он отметил, что некоторое время нефть будет транспортироваться по Каспийскому трубопроводному консорциуму в резервуарах, расположенных либо вдоль нефтепровода, либо в порту около терминала отгрузки. По словам энергетика, отгрузка немного притормозится.

Ранее сообщалось, что Россия временно прекратила загрузку иностранных танкеров в своих основных портах на Черном море. Решение принято в рамках указа президента России Владимира Путина от 21 июля, который ужесточил правила захода зарубежных судов в российские порты.