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31 июля 2025 в 17:08

Песков ответил Трампу на обвинения БРИКС в антиамериканизме

Песков: БРИКС не является антиамериканской организацией, вопреки словам Трампа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

БРИКС не является антиамериканской организацией, как ее оценивает президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что объединение не ориентирует свою работу против других стран, передает ТАСС.

Это не так (о словах Трампа про антиамериканскую организацию — NEWS.ru). Я еще раз повторяю, БРИКС как формирование, собственно, это же объединение, это даже не организация <...> Это именно объединение тех стран, которые разделяют единый интерес и единое видение взаимного сотрудничества, — сказал Песков.

Ранее администрация Белого дома ужесточила торговую политику в отношении Бразилии. Президент США подписал указ о повышении импортных пошлин на бразильские товары до 50%, что, согласно заявлению Белого дома, связано с угрозами национальной безопасности страны.

До этого Трамп заявил, что БРИКС «быстро угасает». По словам американского лидера, это якобы произошло на фоне его обещания ввести 10% торговые пошлины против стран — участниц объединения. Он утверждает, что на встрече БРИКС «почти никто не появился».

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США
Дональд Трамп
БРИКС
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