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10 июля 2025 в 18:07

Рябков объяснил страх Запада перед БРИКС

Замглавы МИД Рябков: страх Запада перед БРИКС связан с неуверенностью

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Страх Запада перед БРИКС — это неуверенность в своих силах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, переданным РИА Новости, объединение не имеет скрытой повестки дня.

Всегда нужен внешний враг, какой-то объект, с которым нужно вести борьбу. Это, наверное, психологи могут объяснить ощущением внутренней ущербности или неуверенности в собственных силах... у БРИКС... нет скрытой повестки дня, — сказал Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ выразил сожаление по поводу тех, кто вводит подобные концепции Запада в общественное обсуждение. Он также отметил, что эти идеи проникают в дискуссии на закрытых форумах.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской».

В ответ на это представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что деятельность участников БРИКС не нацелена против третьих стран, в том числе США. По ее словам, объединение является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами.

Сергей Рябков
БРИКС
Россия
Запад
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