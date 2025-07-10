Рябков объяснил страх Запада перед БРИКС

Страх Запада перед БРИКС — это неуверенность в своих силах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, переданным РИА Новости, объединение не имеет скрытой повестки дня.

Всегда нужен внешний враг, какой-то объект, с которым нужно вести борьбу. Это, наверное, психологи могут объяснить ощущением внутренней ущербности или неуверенности в собственных силах... у БРИКС... нет скрытой повестки дня, — сказал Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ выразил сожаление по поводу тех, кто вводит подобные концепции Запада в общественное обсуждение. Он также отметил, что эти идеи проникают в дискуссии на закрытых форумах.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской».

В ответ на это представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что деятельность участников БРИКС не нацелена против третьих стран, в том числе США. По ее словам, объединение является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами.