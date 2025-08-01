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01 августа 2025 в 12:21

Суд вынес приговор украинскому солдату за теракт и блокировку курского села

СК: участвовавший в блокировании села Дарьино солдат ВСУ приговорен к 16 годам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинский военнослужащий Николай Злепко, участвовавший в незаконном блокировании села Дарьино Курской области, приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальных — в ИК строгого режима, передает пресс-служба Следственного комитета России. Суд признал его виновным в совершении террористического акта.

На суде было доказано, что вооруженный автоматом АК-74 и гранатами фигурант 7 декабря прошлого года незаконно пересек границу РФ, вторгся в Курскую область и проследовал вглубь ее территории в целях осуществления террористической деятельности. Он совместно с сослуживцами расположился в лесопосадке недалеко от кладбища и отвечал за наблюдение за селом, жителями и действиями ВС РФ. Также Злепко передавал данные о них, запугивал мирное население, запрещал им эвакуироваться, организовывал блокировку и удерживание занятой им позиции.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор злоумышленникам, которые готовили теракт на День Победы. Осужденные получили сроки от четырех до 19 лет. Так, россиянина 2003 года рождения Антона Хрипко задержали при попытке поджога автомобилей подразделения Минобороны РФ. Также были пойманы участники организованного Хрипко террористического сообщества: Сергей Корхов, Иван Силин, Илья Коркач и Леон Силашин.

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