В Минобороны раскрыли потери ВСУ за неделю Минобороны: ВСУ потеряли за неделю до 4540 солдат

Вооруженные силы Украины потеряли за неделю до 2875 военных в зоне ответственности группировки войск «Центр», передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Днепр» и «Север» их потери составляют свыше 420 и 1245 солдат соответственно.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1245 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 47 автомобилей, — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Также были ликвидированы 30 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов и материальных средств.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что расстояние от позиций ВС РФ до населенного пункта Константиновка на некоторых участках составляет чуть более одного километра. Там добавили, что после взятия Часова Яра под контроль боевые действия сместились к востоку от Константиновки. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.