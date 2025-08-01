Коммунальщикам вынесли приговор по делу о сварившемся заживо велосипедисте

Сотрудники коммунальных служб из Нижнего Новгорода, которые отвечали за провал на дороге, признаны виновными, передает издание «Кстати». Суд вынес приговор по делу о велосипедисте, который упал в яму и заживо сварился в кипятке.

Отмечается, что трагедия произошла в апреле 2022 года в Московском районе города. Из-за аварии на подземной теплотрассе стал размываться грунт — в итоге под мужчиной, катавшемся на велосипеде, неожиданно образовался провал. Он рухнул в яму с кипятком, однако смог самостоятельно выбраться. Мужчина получил 95% ожогов тела и через несколько дней скончался в больнице.

Перед вынесением приговора по делу коммунальщики выступили с последним словом. Они указали, что выполнили должностные обязанности в полном объеме и попросили суд оправдать их. Однако в итоге судья вынесла обвинительный приговор.

Ранее чуть не сгорел заживо рыбак из Брянской области. Мужчина задел удочкой линию электропередач и получил тяжелые ожоги. Медики зафиксировали повреждения на руках и ногах. Потерпевшего госпитализировали с ожогами 50% тела и травматическим шоком.