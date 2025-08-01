Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 12:02

Коммунальщикам вынесли приговор по делу о сварившемся заживо велосипедисте

Нижегородский суд признал коммунальщиков виновными в гибели велосипедиста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сотрудники коммунальных служб из Нижнего Новгорода, которые отвечали за провал на дороге, признаны виновными, передает издание «Кстати». Суд вынес приговор по делу о велосипедисте, который упал в яму и заживо сварился в кипятке.

Отмечается, что трагедия произошла в апреле 2022 года в Московском районе города. Из-за аварии на подземной теплотрассе стал размываться грунт — в итоге под мужчиной, катавшемся на велосипеде, неожиданно образовался провал. Он рухнул в яму с кипятком, однако смог самостоятельно выбраться. Мужчина получил 95% ожогов тела и через несколько дней скончался в больнице.

Перед вынесением приговора по делу коммунальщики выступили с последним словом. Они указали, что выполнили должностные обязанности в полном объеме и попросили суд оправдать их. Однако в итоге судья вынесла обвинительный приговор.

Ранее чуть не сгорел заживо рыбак из Брянской области. Мужчина задел удочкой линию электропередач и получил тяжелые ожоги. Медики зафиксировали повреждения на руках и ногах. Потерпевшего госпитализировали с ожогами 50% тела и травматическим шоком.

Нижний Новгород
суды
коммунальщики
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина сравнялась с Европой по одному показателю
Отоларинголог раскрыла неожиданный способ облегчить боль в горле
Состояние богатейших россиян прибавило $20 млрд
Мать переломала ребра 11-месячному сыну за то, что он измазался сажей
Причиной катастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка авиадиспетчера
Группа t.A.T.u. представит новые треки и отправится в мировое турне
Володин раскрыл, когда в РФ рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах
Российского подростка жестоко запинали за накрашенные ногти
Названы особенности неуловимых «Гераней», которые обходят украинскую ПВО
Редкую гигантскую рыбу выловили в Индии
Бомбы в кошках, удар по рынку, выход к Киеву: ВСУ атакуют РФ 1 августа
Кинолог объяснил, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
На побережье Сахалина обнаружили мину «Лепесток»
«Давно пора!» Макаревича лишат гражданства России? Какую черту он перешел
Магнитные бури сегодня, 1 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты
«ПВО изматывается»: Россия нашла способ успешнее атаковать цели на Украине
«Помогал пироженкой»: красноярец перебрал с алкоголем и домогался девочек
Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной
Военэксперт рассказал, как Россия успешно использует опыт СССР на СВО
Сумку с 2 млн рублей украли у безработного россиянина
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.