Евросоюз не вернётся к прежним отношениям с США

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Европейский союз не вернётся к отношениям с Соединёнными Штатами, которые были до появления в Белом доме Дональда Трампа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Мы не идём обратно к отношениям, которые были пять лет назад, — сказал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, с тех пор произошло много важных событий. Среди них он перечислил рост влияния Китая на мировой арене и выход Великобритании из ЕС, передаёт ТАСС.

Мы ожидаем, что можем построить лучшее партнёрство с США по климату, а также по ядерной сделке с Ираном. Мы ожидаем, что по этим темам у нас будет лучшее взаимопонимание, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, считает свой успех благом для страны. По его словам, он сделал хорошее дело, избавив Штаты от президентства Дональда Трампа.

Выборы состоялись 3 ноября, но их результат официально ещё не объявлен. Байден тем не менее уже заявил о своей победе. Большинство СМИ также считает, что именно он набрал наибольшее количество голосов выборщиков в разных штатах.