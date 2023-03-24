В двух областях Украины прогремели взрывы В Днепропетровской и Сумской областях сообщили о взрывах

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В ночь на пятницу, 24 марта, в Днепропетровской и Сумской областях прогремели взрывы, сообщает украинский «24 канал». По его данным, инциденты произошли во время воздушной тревоги.

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городе есть повреждения. Дополнительные подробности не сообщаются.

22 марта ВСУ выпустили в сторону Запорожской области ракету С-300, которая попала в балкон одного из средних этажей жилого дома. В результате попадания загорелись несколько соседних квартир на разных этажах, во многих окнах выбиты стекла. О пострадавших не сообщалось. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, инцидент произошел на Набережной магистрали.

В тот же день Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что на северо-западе Курска прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, звук был слышен со стороны аэродрома. В Сети также распространились записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо слышны громкие хлопки. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.