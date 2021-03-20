В ДНР заметили танки недалеко от линии разграничения

https://static.news.ru/photo/7664165e-8a70-11eb-821d-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/new_militarycolumnist/t.me

На улицах города Горловки, расположенного на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), заметили танки. Отмечается, что населённый пункт находится рядом с линией разграничения.

По меньшей мере шесть танков видно на кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военный обозреватель». Боевые машины в Горловке были запечатлены ещё в субботу, 20 марта.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины получили несколько десятков танков и ЗРК в качестве подкрепления. Представители стран «нормандской четвёрки» 21 марта ознакомились с письмом от офиса президента страны Владимира Зеленского, в котором были отвергнуты предложенные Россией меры по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко озабочена обострением ситуации в Донбассе. Представитель Кремля отметил, что украинские военные находятся в зонах, где их не должно было быть после завершения разведения. Российские власти тщательно анализируют ситуацию.