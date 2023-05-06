В Днепропетровске прогремели взрывы «Страна.ua»: в Днепропетровске прогремели взрывы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинское издание «Страна.ua» в Telegram сообщило о взрывах в Днепропетровске. Других подробностей издание не привело.

В Днепре (украинское название областного центра. — NEWS.ru) сообщают о взрывах, — отмечается в сообщении.

В ночь на 4 мая на Украине также гремели взрывы. Сообщалось, что взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях. В регионах была объявлена воздушная тревога. Кроме того взрывы были зафиксированы в трех городах ДНР — Славянске, Курахово и Константиновке, а также в Херсоне. Все названные населенные пункты находятся под контролем ВСУ.

Прозвучали взрывы и в контролируемом украинскими властями Запорожье. После этого в значительной части города пропало электричество. Также сообщалось о взрывах в Киеве и Одессе.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня 5 мая объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области. Такое же предупреждение действовало в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.