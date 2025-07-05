Наступление ВС РФ на Днепр 5 июля: вынос важного моста, что там у Покровска

Наступление ВС РФ на Днепр 5 июля: вынос важного моста, что там у Покровска

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 5 июля 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино?

Бои и события у Покровска и Днепра в субботу, 5 июля: обстановка на фронте

«Днепропетровское направление. Южный фланг. Наши войска продвинулись в Поддубном еще на 1 км. Идут бои в центральной части, восточная под нашим контролем, в западной активно выбиваем врага. На данной линии наши бойцы успешно форсировали реку, тем самым разрушили планы врага на удержание данного участка за счет водной преграды. Также в окрестностях села уничтожаем резервы врага на подходах к линии фронта. Западнее Червоной Зирки мы продвинулись и зашли в Толстой, где закрепляемся. В районе Карла Маркса идет выявление и уничтожение позиций и техники врага», — сообщил «Дневник десантника».

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Покровском направлении в районе границы с Днепропетровской областью преимущественно идут позиционные бои.

«Более интенсивное сражение продолжается в районе Муравки и Удачного. На восточном фланге бои в Новоторецком и на подступах к Федоровке. Ночью дронами была повреждена высоковольтная подстанция в Белицком, часть города была обесточена. К западу от Торецка позиционные бои идут в районе Попова Яра и Полтавки, а также в Яблоновке и в районе Александро-Калиново. Севернее Дылеевки ВС РФ постепенно зачищают карманы и выравнивают фронт перед штурмом Белой горы», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Воин DV» пишет, что штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады продолжают расширять зону контроля в районе Поддубного.

«Кроме того, забайкальцам удалось продвинуться севернее, к границам населенного пункта Толстое. Также расширен логистический коридор через реку Мокрые Ялы, что позволило укрепить плацдарм для дальнейшего развития наступления к границам Днепропетровской области. Штурмовые группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады овладели позициями противника в лесополосах и на одной из высот на южных подступах к Карла Маркса. Таким образом, населенный пункт блокирован с трех сторон, а оставшимся в селе силам противника остается отступать только на запад, по простреливаемым полям и лесополосам. Также штурмовые группы 37-й бригады продолжают расширение зоны контроля в районе Воскресенки. На других участках обстановка существенных изменений не претерпела», — добавил источник.

«Донбасский партизан» прокомментировал вчерашний удар по объекту логистической инфраструктуры ВСУ в районе села Андреевка-Клевцово.

«В результате применения высокоточного боеприпаса УМПБ Д-30СН была полностью разрушена мостовая конструкция через реку Волчья, ведущая в направлении Днепропетровской области. Анализ поражения: этот мост представлял собой ключевой элемент тылового снабжения украинских формирований, обеспечивая движение инженерной и грузовой техники, а также переброску личного состава и боеприпасов. Уничтожение объекта стало завершающим этапом серии авиационных ударов, наносившихся по мосту с 29.06.2025, о чем сообщалось ранее. На текущий момент транспортное сообщение полностью прервано, использование моста для снабжения и маневра невозможно. Альтернативные маршруты снабжения проходят через удаленные участки, что увеличивает логистическую нагрузку и снижает оперативную гибкость ВСУ в районе Времевского выступа», — отметили авторы канала.

Также они объяснили, что ликвидация моста в районе села Андреевка-Клевцово существенно ослабляет возможности украинской стороны по оперативному обеспечению группировки, действующей на Южно-Донецком направлении.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Нарушение транспортных связей осложняет подвоз топлива, боеприпасов, ремонтных комплектов, а также эвакуацию поврежденной техники. Это оказывает прямое влияние на устойчивость обороны противника в тыловой зоне», — добавил источник.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

«Освобождены населенные пункты Новоукраинка и Разино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии», — добавили в МО РФ.

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