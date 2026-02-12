Ураган «Нильс» оставил сотни тысяч домов без электричества во Франции

Ураган «Нильс» оставил сотни тысяч домов без электричества во Франции Ураган «Нильс» затронул более 30 городов на западе Франции

По меньшей мере 31 город на западе Франции пострадал от урагана «Нильс», сообщает газета Ouest-France. Сильный шторм вызвал затопления, падение деревьев, перебои с электричеством и парализовал движение транспорта.

Спасатели проводят эвакуацию жителей затопленных районов. Порывы ветра достигали 50 м/с, что привело к падению деревьев и нарушению транспортного сообщения. На автостраде в департаменте Ланды погиб водитель грузовика.

Количество домов без электричества достигло 900 тыс. Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о прекращении движения поездов на юге.

Ранее стало известно, что тропический шторм «Басьянг» на Филиппинах унес жизни пяти человек, включая детей, и вынудил тысячи жителей покинуть свои дома. Особенно пострадал регион Северный Минданао, где власти заранее рекомендовали эвакуацию, но некоторые граждане отказались ее выполнять.

До этого Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что к Ямайке приближается шторм «Мелисса» со скоростью ветра 78 метров в секунду. Специалисты предупредили о вероятных наводнениях, также отмечается, что стихия движется со скоростью четыре километра в час, а ее центр расположен в 240 километрах к юго-западу от столицы государства Кингстона.