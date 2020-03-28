https://static.news.ru/photo/e66c47bc-70ec-11ea-87fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скончавшийся из-за коронавируса 47-летний житель Уэльса Тим Гэлли перед смертью пообещал своей девушке увидеться в ближайшее время.

Почувствовав недомогание, мужчина решил самоизолироваться дома и перестал видеться с подругой Донной. Несмотря на её советы, он отказался вызвать врачей. Постепенно его состояние стало ухудшаться.

В понедельник женщина написала, что сожалеет, что им придётся не видеться какое-то время из-за изоляции, передаёт The Mirror.

Не глупи! Конечно, встретимся, — ответил ей Тим.

После этого сообщения он перестал отвечать на звонки, а на следующий день сосед нашёл его мёртвым в кровати.

Ранее NEWS.ru писал, что количество случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах увеличивается вдвое каждые три дня. При этом в целом по миру число заболевших удваивается с интервалом в шесть дней. Такую статистику обнародовал профессор Университета Джонса Хопкинса Пол Ротман. Таким образом, коронавирусная инфекция на территории США распространяется гораздо быстрее, чем в других странах, подчеркнул он. Ситуация сопоставима с той, что была в Италии.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.