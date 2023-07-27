В Британии заявили, что Киев тайно задействовал резервы в ходе наступления FT: Киев в рамках наступления тайно задействовал некоторые резервы на Южном направлении

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ в рамках наступления задействовали некоторые резервы на Южном направлении, сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских военнослужащих. По информации издания, эти маневры было выполнены тайно.

Некоторые резервы были тайно задействованы на юге, — говорится в публикации.

До этого появилась информация, что в ходе контрнаступления ВСУ была потеряна почти пятая часть снаряжения, полученного Киевом от стран НАТО.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Вооруженные силы Украины переживают серьезный кризис укомплектованности, который усугубляется многочисленными случаями сдачи солдат в плен. Он объяснил такую тенденцию впечатляющей сдержанностью президента России Владимира Путина.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого сообщал, что после очередного неудачного наступления ВСУ проводят ротацию и передислокацию на Запорожском направлении. Он добавил, что украинские войска не считаются с потерями в ходе попыток прорвать линию обороны ВС РФ.

Он пояснил, что украинские войска пытались захватить населенный пункт Работино, чтобы обеспечить себе выход к городу Токмаку, а затем — к побережью Азовского моря.