Рогов сообщил о ротации украинских войск в Запорожье

Фото: МО Украины

После очередного неудачного наступления ВСУ проводят ротацию и передислокацию на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что украинские войска не считаются с потерями в ходе попыток прорвать линию обороны ВС РФ.

Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и минометным огнем, чтобы помешать снова пойти в атаку, — сказал Рогов.

Он пояснил, что украинские войска пытаются захватить населенный пункт Работино, чтобы обеспечить себе выход к городу Токмак, а затем — к побережью Азовского моря.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные отразили две волны наступления ВСУ на Запорожском направлении около населенного пункта Работино, при этом украинская сторона потеряла более 30 единиц бронетехники, в том числе 21 танк. По данным канала, в ближайшее время ожидается третья волна наступления. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.