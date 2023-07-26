ВС России отразили две волны наступления ВСУ на Запорожском направлении «РВ»: ВС РФ отразили две волны наступления на Работино на Запорожском фронте

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные смогли отразить две волны наступления ВСУ на Запорожском направлении около населенного пункта Работино. По данным канала, украинская сторона потеряла более 30 единиц бронетехники и в ближайшее время ожидается третья волна наступления. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Наши бойцы отразили две волны наступления на Работино на Запорожском фронте, ожидается третья. Перед каждой из атак враг вел артподготовку с применением кассетных боеприпасов. Противник потерял уничтоженной и подбитой более 30 единиц бронетехники, — указано в сообщении.

Ранее 26 июля глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ бросили «максимальные силы» на Ореховское направление в Запорожской области. По его словам, украинская сторона стремится прорвать линию российской обороны.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ с утра 26 июля пытаются прорвать оборону в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка в Запорожской области. По его словам, украинская сторона несет значительные потери.

До этого Балицкий отметил, что украинские военнослужащие на Запорожском направлении сдаются в плен целыми подразделениями. Подобная ситуация наблюдается на протяжении последнего месяца, после того как ВСУ приступили к контрнаступлению.