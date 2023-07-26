Стало известно о начале новой волны контрнаступления ВСУ в Запорожье Рогов сообщил о начале новой волны контрнаступления ВСУ в Запорожье

Фото: МО Украины

ВСУ бросили «максимальные силы» на Ореховское направление в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинская сторона стремится прорвать линию российской обороны.

Запорожский фронт: началась вторая волна «контрнаступа» ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на Ореховском направлении, — написал Рогов.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ с утра 26 июля пытаются прорвать оборону в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка в Запорожской области. По его словам, украинская сторона несет значительные потери.

До этого Балицкий отметил, что украинские военнослужащие на Запорожском направлении сдаются в плен целыми подразделениями. Подобная ситуация наблюдается на протяжении последнего месяца, после того как ВСУ приступили к контрнаступлению.

Врио губернатора добавил, что ему удалось поговорить с несколькими бойцами, сдавшимися в плен. По его словам, они находятся в достойных условиях, их не пытают и не бьют. Вместе с тем Балицкий выразил надежду, что многие солдаты останутся в дальнейшем жить в Запорожье вместе со своими семьями.