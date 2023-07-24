Балицкий: последний месяц ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие на Запорожском направлении сдаются в плен целыми подразделениями, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24». По его словам, подобная ситуация наблюдается на протяжении последнего месяца, после того как ВСУ приступили к контрнаступлению.

Могу сказать, что на протяжении последнего времени, месяца, противник начал сдаваться и сдается не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период. Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных [подразделений] не было, но взводные сдачи мы наблюдали, — рассказал Балицкий.

Врио губернатора добавил, что ему удалось поговорить с несколькими бойцами, сдавшимися в плен. По его словам, они находятся в достойных условиях, их не пытают и не бьют. Вместе с тем Балицкий выразил надежду, что многие солдаты останутся в дальнейшем жить в Запорожье вместе со своими семьями.

Ранее в Сети появилась видеозапись, демонстрирующая добровольную сдачу украинских солдат в плен на Запорожском направлении. По данным РИА Новости, для этого они связались с российскими военными через гуманитарный канал. Бойцы ВСУ смогли безопасно пересечь линию фронта.