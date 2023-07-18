Опубликовано видео добровольной сдачи в плен группы украинских военных

Фото: МО Украины

Группа солдат Вооруженных сил Украины связалась с российскими военными для добровольной сдачи в плен на Запорожском направлении. Видео перехода украинских военнослужащих публикует РИА Новости в Telegram-канале. Для связи военнослужащие ВСУ использовали гуманитарный канал.

РИА Новости сообщает, что военным дали возможность безопасно перейти за линию фронта. До этого, пишет издание украинские военные жаловались на качество обмундирования, управления и «мясные штурмы».

Ранее стало известно, что американский военный Александр Дрюке вернется на Украину после освобождения из российского плена, который продлился 105 дней. Он заявил, что считает страну своим «вторым домом» и хочет сделать хорошие вещи в жизни.

25 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении домой 106 военнопленных украинских солдат. Он пояснил, что все бойцы вернулись с Бахмутского направления. По словам Ермака, среди возвращенных восемь офицеров, 98 сержантов и солдат. Он подчеркнул, что среди них есть и считавшиеся пропавшими без вести.