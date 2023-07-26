ВСУ несут значительные потери в Запорожской области Балицкий: ВСУ с утра пытаются прорвать оборону в Запорожской области

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ с утра пытаются прорвать оборону в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram. По его словам, украинская сторона несет значительные потери.

Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несёт значительные потери, — написал он.

До этого Балицкий отметил, что украинские военнослужащие на Запорожском направлении сдаются в плен целыми подразделениями. Подобная ситуация наблюдается на протяжении последнего месяца, после того как ВСУ приступили к контрнаступлению.

Врио губернатора добавил, что ему удалось поговорить с несколькими бойцами, сдавшимися в плен. По его словам, они находятся в достойных условиях, их не пытают и не бьют. Вместе с тем Балицкий выразил надежду, что многие солдаты останутся в дальнейшем жить в Запорожье вместе со своими семьями.

Ранее в Сети появилась видеозапись, демонстрирующая добровольную сдачу украинских солдат в плен на Запорожском направлении. По данным РИА Новости, для этого они связались с российскими военными через гуманитарный канал. Бойцы ВСУ смогли безопасно пересечь линию фронта.