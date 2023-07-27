Стало известно, сколько снаряжения НАТО потеряла Украина в ходе СВО Financial Times: ВСУ потеряли почти пятую часть снаряжения НАТО для контрнаступления

Фото: МО Украины

В ходе контрнаступления ВСУ была потеряна почти пятая часть снаряжения НАТО, полученного Киевом, пишет газета Financial Times. В издание добавили, что Украина также понесла большие потери в живой силе.

Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними ... Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции, — сообщает издание.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого сообщил, что после очередного неудачного наступления ВСУ проводят ротацию и передислокацию на Запорожском направлении. Он добавил, что украинские войска не считаются с потерями в ходе попыток прорвать линию обороны ВС РФ.

Он пояснил, что украинские войска пытались захватить населенный пункт Работино, чтобы обеспечить себе выход к городу Токмак, а затем — к побережью Азовского моря.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные отразили две волны наступления ВСУ на Запорожском направлении около населенного пункта Работино, при этом украинская сторона потеряла более 30 единиц бронетехники, в том числе 21 танк. По данным канала, в ближайшее время ожидается третья волна наступления. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.