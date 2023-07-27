В США испугались за украинскую армию из-за хитрого трюка Путина Полковник Макгрегор: сдержанность Путина подтолкнула солдат ВСУ массово сдаваться в плен

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины переживают серьезный кризис укомплектованности, который усугубляется многочисленными случаями сдачи солдат в плен, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls он объяснил такую тенденцию впечатляющей сдержанностью президента России Владимира Путина.

На мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими, — сказал Макгрегор.

По его мнению, этот хитрый трюк обернулся для ВСУ крайне неприятными последствиями — солдаты все чаще предпочитают сложить оружие. Бойцы видят, что в России с украинскими военнопленными хорошо обращаются. Более того, когда под контроль ВС РФ переходят новые территории, туда немедленно отправляют гуманитарные конвои с провизией и медикаментами.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что с началом украинского контрнаступления солдаты ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями. По его словам, сейчас пленные находятся в достойных условиях, их не пытают и не бьют. Вместе с тем Балицкий выразил надежду, что многие солдаты останутся в дальнейшем жить в Запорожье вместе со своими семьями.