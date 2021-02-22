Украина выразила протест из-за покушения на убийство дипломата в Петербурге

https://static.news.ru/photo/a170b400-75ea-11eb-9635-96000091f725_660.jpg Фото: Dima Sergiyenko/DiscoverWithDima/wikimedia.org

Украинское Министерство иностранных дел выразило протест России в связи с покушением на убийство сотрудника генерального консульства страны в Санкт-Петербурге, рассказал представитель ведомства Олег Николенко.

МИД выразил протест МИД РФ из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, — написал он в Twitter.

Он рассказал, что российские силовики не предотвратили случившееся и должным образом не отреагировали на инцидент. В связи с этим украинский МИД потребовал всестороннего расследования ЧП, наказания виновных и обеспечения охраны дипломатических представительств Украины.

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Ранее стало известно, что мужчина с ножом напал на охранника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. По данным российского МВД, наряд полиции, находившийся у здания, оперативно отреагировал на произошедшее, тем не менее сотрудник консульства получил два ножевых ранения.

Причины нападения неизвестны. По предварительным данным, мужчина был записан на приём, на охранника он напал сразу, как только открылась дверь в здание. 21 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил нападавшего под стражу, писал NEWS.ru.