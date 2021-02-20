В Петербурге арестовали напавшего на сотрудника консульства Украины

https://static.news.ru/photo/540c6642-743b-11eb-9204-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смольнинский районный суд Санкт-Петербург заключил под стражу Назара Смоленского, ранившего в ходе нападения сотрудника консульства Украины. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), суд заключил под стражу. Срок меры — 18.04.2021, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мужчина с ножом напал на охранника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. Наряд полиции, находившийся у здания, оперативно отреагировал на произошедшее, тем не менее сотрудник консульства получил два ножевых ранения.

Причины нападения неизвестны. По предварительным данным, мужчина был записан на приём, на охранника он напал сразу, как только открылась дверь в здание. Отмечается, что ранее нападавший был судим за разбой, в настоящее время он не работает.

Как сообщал NEWS.ru, женщина получила огнестрельное ранение возле одного из торговых центров Москвы во время перестрелки. Выстрелы прозвучали по адресу: Братиславская, дом 29. По словам очевидцев, несколько человек пытались затащить кого-то в машину.