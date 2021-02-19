Охранник украинского консульства ранен ножом в Петербурге

https://static.news.ru/photo/4f658668-72c0-11eb-835d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У генконсульства Украины в Петербурге мужчина с ножом ранил охранника. Нападавшего доставили в полицию.

К дому 1в по улице Бонч-Бруевича подошёл мужчина 1986 года рождения и по неустановленной причине внезапно нанёс ножевое ранение работнику учреждения, расположенного в указанном здании, — цитирует РИА Новости сообщение главка полиции по региону.

У здания, в котором размещается генконсульство Украины, находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее. Злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что мужчина, представлявшийся «уполномоченным комитета по молодёжной политике Дагестана», откусил часть уха девушке в петербургской гостинице.

От сотрудников Росгвардии мужчина попытался отделаться удостоверением «Уполномоченный комитета по молодёжной политике Дагестана в Калининском районе». Однако в администрации Калининского района такого уполномоченного не вспомнили, хотя отметили, что имеют давние связи с Дагестаном и даже имеют в побратимах Кайтагский район республики, писал NEWS.ru.