В Москве женщину ранили в ходе перестрелки у торгового центра

https://static.news.ru/photo/940e746c-6b9c-11eb-a156-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина получила огнестрельное ранение возле одного из торговых центров Москвы во время перестрелки.

Выстрелы прозвучали по адресу: Братиславская, дом 29. По словам очевидцев, несколько человек пытались затащить кого-то в машину. Во время потасовки была ранена женщина, рассказал телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

В данное время на месте происшествия работают полицейские и медики. По предварительной информации, женщина получила огнестрельное ранение. Какая область задета, не уточняется. Также неизвестно, имеются ли другие пострадавшие.

Ранее конфликт на свадьбе в одном из клубов Новой Москвы закончился убийством жениха и его брата. Ссора началась в первый день торжества. Позднее она переросла в разборки с перестрелкой. Как стало известно, один из гостей выстрелил в жениха из пистолета, а потом застрелил и его брата. Они погибли на месте. Причиной стал бытовой конфликт. По подозрению в убийстве были задержаны 31-летний Владимир Девятаев и его старший брат Алексей. Они оба бывшие граждане Молдавии. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 «Убийство двух и более лиц» и ст. 222 «Незаконное хранение оружия» УК РФ, писал NEWS.ru.