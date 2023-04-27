Учительнице в Чехии пригрозили тюрьмой за поддержку России

Фото: Arno Burgi/dp/Global Look Pres

Преподавательнице одной из школ Праги грозит тюремное заключение за поддержку действий России на Украине, сообщает EADaily со ссылкой на информацию пресс-службы прокуратуры чешской столицы. По данным надзорного ведомства, педагог в апреле прошлого года на уроке поделилась с восьмиклассниками своим видением событий на Украине.

Во время урока чешского языка педагог сообщила ученикам восьмого класса свою интерпретацию текущей ситуации на Украине, — сказал пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала.

По его словам, преподаватель обвиняется в том, что «подвергла сомнению, отрицала или пыталась оправдать» действия России на Украине. Эти деяния являются в Чехии уголовно наказуемыми, за них предусмотрено лишение свободы на срок от полугода до трех лет.

Издание добавляет, что в Чехии уже идут преследования тех, кто в том или ином виде выказывает поддержку российской СВО, и вообще сочувствующих России. Суды вынесли несколько обвинительных приговоров по соответствующим делам.

Полиция Латвии ранее задержала женщину, которая вывесила в окне своей квартиры флаг России и плакат «Путин — мой друг». В отношении нее возбудили уголовное дело об оправдании военных преступлений, а также еще 15 административных дел за использование запрещенной символики в общественных местах. По данным правоохранителей, гражданка Елена Крейле уже принимала участие в пророссийских митингах с плакатом «Россия, я с тобой!», а также «неоднократно провоцировала окружающих» демонстрацией запрещенных символов спецоперации на Украине — V и Z.