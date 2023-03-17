Жительницу Латвии задержали за плакат «Путин — мой друг»

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Полиция Латвии задержала женщину, которая вывесила в окне своей квартиры флаг России и плакат «Путин — мой друг», сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. В отношении нее возбудили уголовное дело об оправдании военных преступлений, а также еще 15 административных дел за использование запрещенной символики в общественных местах.

По данным правоохранителей, гражданка Елена Крейле уже принимала участие в пророссийских митингах с плакатом «Россия, я с тобой!», а также «неоднократно провоцировала окружающих» демонстрацией запрещенных символов спецоперации на Украине — V и Z. После задержания Крейле общалась с полицией и журналистами только на русском языке и игнорировала вопросы на латышском.

Латвийский суд ранее постановил арестовать задержанную спецслужбами активистку Татьяну Андриец, обучающуюся в Санкт-Петербургском государственном университете. Девушка обвиняется в действиях против Латвии и связях с Telegram-каналом «Антифашисты Прибалтики». Также Андриец выступала против сноса памятников советским воинам в стране.

До этого сообщалось, что Служба госбезопасности Латвии изучает основания для лишения российского миллиардера Петра Авена гражданства. Поводом для этого стали долги в четырех компаниях, зарегистрированных на территории республики. Авен не может оплатить их из-за санкций.