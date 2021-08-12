Трое жителей Франции пойдут под суд за сбор черники

Жандармы французского города Ремиремон задержали трёх человек, которые собрали 96 килограммов черники в мешках и ведрах. Теперь они пойдут под суд. Об этом сообщили в Twitter полиции департамента Вогезы.

По французскому законодательству одному человеку разрешается собрать не более 10 килограммов черники. Сбор большего количества расценивается как кража. Задержанным грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере €45 тыс.

Cette nuit les de Remiremont ont interpellÃ© 3 individus transportant 96 kg de myrtilles sauvages !

La loi autorise la cueillette Ã la main uniquement et moins de 10 kg par personne.

La a la cote! Mais qql de gr suffisent pour la merveilleuse tarte de nos pic.twitter.com/x2V3WVJZN1 — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie_088) August 10, 2021

Ранее сообщалось, что военный суд в Южной Корее назначил звезде местного кинематографа и K-pop Ли Сын Хёну, известному как Сынни, три года тюрьмы по обвинению сразу в нескольких преступлениях. Среди них сутенёрство, растрата денег собственного ночного клуба, а также спонсирование игорного бизнеса в американском штате Невада. Прокуратура уверена, что 30-летний участник группы BigBang входил в преступную сеть, предлагавшую услуги проституток инвесторам из Тайваня, Японии и Гонконга.