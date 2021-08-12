Трое жителей Франции пойдут под суд за сбор черники
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
17:35, 12 августа 2021
Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Жандармы французского города Ремиремон задержали трёх человек, которые собрали 96 килограммов черники в мешках и ведрах. Теперь они пойдут под суд. Об этом сообщили в Twitter полиции департамента Вогезы.
По французскому законодательству одному человеку разрешается собрать не более 10 килограммов черники. Сбор большего количества расценивается как кража. Задержанным грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере €45 тыс.
Ранее сообщалось, что военный суд в Южной Корее назначил звезде местного кинематографа и K-pop Ли Сын Хёну, известному как Сынни, три года тюрьмы по обвинению сразу в нескольких преступлениях. Среди них сутенёрство, растрата денег собственного ночного клуба, а также спонсирование игорного бизнеса в американском штате Невада. Прокуратура уверена, что 30-летний участник группы BigBang входил в преступную сеть, предлагавшую услуги проституток инвесторам из Тайваня, Японии и Гонконга.