Звезда корейского кино отправится в тюрьму за сутенёрство

Военный суд в Южной Корее назначил звезде местного кинематографа и K-pop Ли Сын Хёну, известному как Сынни, три года тюрьмы по обвинению сразу в нескольких преступлениях, передаёт портал LA Times. Среди них сутенёрство, растрата денег собственного ночного клуба, а также спонсирование игорного бизнеса в американском штате Невада.
Прокуратура уверена, что 30-летний участник группы BigBang входил в преступную сеть, предлагавшую услуги проституток инвесторам из Тайваня, Японии и Гонконга. Фигурант
Трудно поверить, что обвиняемый не знал о финансовых транзакциях на счета проституток, — заявил судья Хванг Минчжэ.
В июле ещё одну звезду K-pop
Ранее создатели сериала «Предложение» нашли актёра, который заменит Арми Хаммера, обвинённого в изнасиловании бывшей девушки. Вместо него будет играть Майлз Теллер, звезда «Одержимости» и «Дела храбрых». Шоураннером сериала выступит Никки Тоскано («Реванш», «Мотель Бейтса»). Сценарий он напишет вместе с Майклом Толкином.
Арми Хаммера несколько месяцев назад обвинила в изнасиловании его бывшая возлюбленная, известная под именем Эффи. Девушка