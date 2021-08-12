Звезда корейского кино отправится в тюрьму за сутенёрство

Военный суд в Южной Корее назначил звезде местного кинематографа и K-pop Ли Сын Хёну, известному как Сынни, три года тюрьмы по обвинению сразу в нескольких преступлениях, передаёт портал LA Times. Среди них сутенёрство, растрата денег собственного ночного клуба, а также спонсирование игорного бизнеса в американском штате Невада.

Прокуратура уверена, что 30-летний участник группы BigBang входил в преступную сеть, предлагавшую услуги проституток инвесторам из Тайваня, Японии и Гонконга. Фигурант отверг большую часть обвинений. Материалы рассматривал военный суд, так как Хён — военнообязанный.

Трудно поверить, что обвиняемый не знал о финансовых транзакциях на счета проституток, — заявил судья Хванг Минчжэ.

В июле ещё одну звезду K-pop заподозрили в совращении девочек-подростков. В преступлении его обвинила 19-летняя экс-фанатка исполнителя Ду Мейдзю. Она призналась, что два года назад Крис Ву якобы завлёк её к себе домой на пробы, но потом напоил и заставил заняться с ним сексом.

Ранее создатели сериала «Предложение» нашли актёра, который заменит Арми Хаммера, обвинённого в изнасиловании бывшей девушки. Вместо него будет играть Майлз Теллер, звезда «Одержимости» и «Дела храбрых». Шоураннером сериала выступит Никки Тоскано («Реванш», «Мотель Бейтса»). Сценарий он напишет вместе с Майклом Толкином.