В сериал «Предложение» нашли замену Хаммеру, обвинённому в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/36bf682e-c1e2-11eb-8111-96000091f725_660.jpg Арми Хаммер Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Создатели сериала «Предложение» нашли актёра, который заменит Арми Хаммера, обвинённого в изнасиловании бывшей девушки. Вместо него будет играть Майлз Теллер, звезда «Одержимости» и «Дела храбрых», передаёт THR.

Шоураннером сериала выступит Никки Тоскано («Реванш», «Мотель Бейтса»). Сценарий он напишет вместе с Майклом Толкином.

Арми Хаммера несколько месяцев назад обвинила в изнасиловании его бывшая возлюбленная, известная под именем Эффи. Девушка выступила с публичным заявлением, в котором заявила, что пережила сексуальное и физическое насилие со стороны актёра. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в связи с обвинениями, а адвокаты голливудской звезды категорически отрицают обвинения.

Кроме того, в январе этого года вокруг Хаммера разразился другой скандал — в Сеть слили неподтверждённую личную переписку, в которой знаменитость называет себя каннибалом и признаётся собеседнице, что хотел бы «съесть её» и «выпить её кровь».

В Голливуде стали всё чаще возникать подобные громкие скандалы. Реакция студий и режиссёров — часть явления cancel culture (культура отмены, или «новая этика»). Ранее внимание NEWS.ru привлекли три актёра Голливуда: вспомнили громкие скандалы Кевина Спейси, Джонни Деппа и Шайи Лабафа, а также разобрались, где они сейчас.