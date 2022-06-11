Трое детей получили травмы после поломки аттракциона в Турции

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Скорая помощь, Турция

В парке развлечений турецкого города Анталья из крепления вылетела корзина одного из аттракционов. В момент падения в креслах находились дети. Трое из них получили небольшие травмы. Пострадавших доставили в больницу. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Трое детей получили легкие травмы и были вынуждены некоторое время провисеть вверх ногами в креслах карусели, пока их не вызволили спасатели, — говорится в сообщении.

24 апреля женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» в Омске, упав за ограждение на асфальт. Это произошло в местном парке культуры и отдыха. Отмечается, что россиянка находилась в парке аттракционов вместе с пятилетней дочкой. Обстоятельства инцидента выясняли полицейские.

11 октября 2021 года девушка разбилась насмерть, прыгнув с тарзанки в Караганде. «Аттракцион» находился на крыше девятиэтажного отеля, и трос оказался длиннее, чем высота здания. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).