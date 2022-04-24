Россиянка вылетела с аттракциона в Омске и упала на асфальт

Женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» в Омске, упав за ограждение на асфальт. Происшествие произошло в местном парке культуры и отдыха, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Омской области. Отмечается, что россиянка находилась в парке аттракционов вместе с пятилетней дочкой. Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте работали сотрудники полиции.

Прокуратурой проводится проверка инцидента, — сказано в сообщении.

В 2021 году 11 октября девушка разбилась насмерть, прыгнув с тарзанки в Караганде. «Аттракцион» находился на крыше девятиэтажного отеля, и трос оказался длиннее, чем высота здания. На видео можно заметить, что сотрудник аттракциона не успел закрепить трос — в момент прыжка его отбросило на асфальт. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина спрыгнул с Парящего моста в столичном парке «Зарядье». Он выбрался на берег самостоятельно, после чего его задержали полицейские.