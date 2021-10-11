Жительница Караганды разбилась насмерть, прыгнув с тарзанки

Девушка разбилась насмерть, прыгнув с тарзанки в Караганде. «Аттракцион» находился на крыше девятиэтажного отеля, и трос оказался длиннее, чем высота здания. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
На кадрах
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкции по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что мужчина спрыгнул с Парящего моста в столичном парке «Зарядье». Он выбрался на берег самостоятельно, после чего его задержали полицейские.