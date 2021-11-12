Тимошенко заявила, что на Украине ежегодно вымирают шесть средних городов

Депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов».

По словам Тимошенко, демографический спад начался на Украине в 2014 году и с тех пор не прекращается.

Рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозирована до 400 тысяч минуса населения в год, — заявила политик.

По словам Тимошенко, ежегодно с карты Украины исчезают пять-шесть средних городов.

Согласно статистике, в начале 90-х годов на Украине проживали более 50 млн человек. В настоящее время население страны составляет 41,3 млн человек.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Украины Елена Макарова спрогнозировала сокращение населения Украины на 45% к 2100 году.